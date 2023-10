Acidente na BR-267 mata uma pessoa no primeiro dia de feriado em MS

Acidente matou uma pessoa / Topmidianews

Um grave acidente de trânsito na BR-267 matou uma pessoa, nesta quarta-feira, 11, primeiro dia de feriado em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Topmidia, o acidente ocorreu nas primeiras horas dessa manhã, no trecho que liga Nova Alvorada do Sul a Bataguassu.

As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas. Porém, a Polícia Civil e a Perícia Técnica estão no local para apurar o caso.