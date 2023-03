Acidente que matou motorista teria acontecido após caminhão invadir contramão

Acidente interditou a pista / (Foto: Reprodução)

Foi identificado como Edevando Conceição de Souza, de 62 anos, o motorista que morreu no grave acidente de trânsito na MS-339, entre Miranda e Bodoquena, na tarde de quarta-feira (23). Ocupantes da caminhonete do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), envolvida no acidente, informaram que o caminhão baú saiu da pista, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo.

Por volta das 13h30, seguiam em lados opostos a caminhonete do Imasul e o caminhão de transporte de alimento, quando próximo à entrada do campo de instrução do Exército Brasileiro, houve a colisão. Dois ocupantes da caminhonete e o passageiro do caminhão foram levados para o hospital de Miranda.