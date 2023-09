Acidentes com escorpião podem aumentar com o calor; veja como se proteger

Divulgação/SES

Durante a madrugada da última segunda-feira (25), uma garota de três anos foi atacada por escorpião, enquanto dormia, em Brasilândia, devido à gravidade do estado de saúde da garota, ela teve que ser transferida para o Hospital Regional de Três Lagoas, mas faleceu após sofrer paradas respiratórias.

Apenas no último fim de semana, pelo menos três pessoas foram vítimas de acidentes com escorpião, no interior de Mato Grosso do Sul. Os casos acontecem após cerca de um mês da morte de Pyetro Gabriel, que faleceu em 22 de agosto, aos cinco anos, uma semana após a picada.

Com o recente aumento de casos, agências de saúde e regulação emitiram alerta para a população, a fim de evitar que mais acidentes aconteçam. No que diz respeito a ataques de escorpião, uma das justificativas deste aumento é resultante do período elevadas temperaturas.

Os dados mais recentes do Centro de Informações e Assistência Toxicológica de MS (Ciatox), no primeiro semestre deste ano, houve 2.234 notificações de acidentes por escorpião no Estado.

A maior parte dos casos costuma acontecer em épocas de tempo quente e úmido. Logo, estamos entrando na fase em que o número de casos deve aumentar.

O levantamento do Ciatox mostra que nos três primeiros meses do ano foram registrados mais casos: janeiro (378), fevereiro (411), março (456), abril (362), maio (346), junho (175) e julho (106).

Campo Grande lidera o número de casos, com 673 notificações, seguida de Corumbá, com 113, e Dourados, com 96.

Neste mês de setembro, com o aumento do calor, é esperado que o número de casos voltem a subir.

Cuidados

Conforme divulgado pelo Ministério da Saúde do Brasil, existem algumas medidas que são importantes serem tomadas para evitar o risco de acidentes com escorpiões:

Acondicionar lixo domiciliar em sacos plásticos ou outros recipientes que possam ser mantidos fechados, para evitar baratas, moscas ou outros insetos de que se alimentam os escorpiões.

Combater a proliferação de baratas no intradomicílio. No caso da utilização de pesticidas, recomenda-se o uso de formulações do tipo gel ou pó. Esta atividade deve ser executada somente por profissionais de empresas especializadas.

Manter jardins e quintais limpos. Evitar o acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico e materiais de construção nas proximidades das casas. Usar calçados e luvas de raspas de couro nas tarefas de limpeza em jardins e quintais.

Evitar folhagens densas (plantas ornamentais, trepadeiras, arbusto, bananeiras e outras) junto a paredes e muros das casas. Manter a grama aparada.

Solicitar ao proprietário ou, no impedimento deste, à prefeitura, a limpeza periódica de terrenos baldios vizinhos, pelo menos, numa faixa de um a dois metros junto às casas.

Sacudir e examinar roupas e sapatos antes de usá-los, pois escorpiões podem se esconder neles e picam ao serem comprimidos contra o corpo.

Evitar colocar as mãos sem luvas em buracos, sob pedras, troncos podres e em dormentes da linha férrea.

Nas casas e apartamentos utilizar soleiras nas portas e janelas, telas em ralos do chão, pias e tanques.

Vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos e vãos entre o forro e a parede.

Consertar rodapés despregados.

Afastar as camas e berços das paredes.

Evitar que roupas de cama e mosquiteiros encostem no chão.

Não pendurar roupas nas paredes.

Preservar os inimigos naturais de escorpiões, como aves de hábitos noturnos (coruja, joão-bobo), lagartos e sapos.

Em caso de ataque, a recomendação é procurar o hospital de referência mais próximo e com urgência.

Conforme balanço de notificações de acidentes por escorpião, entre 2020 e 2023, no Mato Grosso do Sul - compilados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) - este ano já tem o pior primeiro trimestre dos últimos três anos.

Em números de vítimas por ano, cada primeiro trimestre registrou:

2020: 1.092 casos;

2021: 812 casos;

2022: 1.194 casos;

2023: 1.246 casos.

Em todo o ano de 2022, MS confirmou 3.205 ataques de escorpião, segundo o balanço da SES, somados os casos do primeiro semestre deste ano (2.234), até julho, 2023 já estava a 971 casos de distância da marca registrada no ano passado, quando Mato Grosso do Sul bateu os 3.205 ataques de escorpião.

O QUE FAZER EM CASO DE ACIDENTE?

A recomendação é ir imediatamente ao hospital de referência mais próximo. Se possível, levar o animal ou uma foto para identificação da espécie, permitindo assim uma avaliação mais eficaz sobre a gravidade do acidente.

Acesse a lista de hospitais referência para utilização do soro antiescorpiônico

É importante lembrar que não é em todo caso de acidente que o soro será indicado, e apenas o profissional de saúde poderá fazer essa avaliação. O antiveneno é indicado em casos moderados ou graves. Limpar o local da picada com água e sabão pode ser uma medida auxiliar, desde que não atrase a ida ao serviço de saúde.

ONDE ENCONTRAR O SORO

Os casos leves, que não necessitam da aplicação do antiveneno, representam cerca de 87% do total de acidentes. Desta forma, o soro antiescorpiônico é disponibilizado apenas nos hospitais de referência do Sistema Único de Saúde (SUS).

As ampolas são enviadas pela pasta aos estados, que são responsáveis pela distribuição aos municípios e pela definição estratégica das unidades de referência para o atendimento destes casos.

Essa logística deve ser feita de acordo com a situação epidemiológica de cada região e os estados possuem também autonomia para remanejar o soro de uma cidade para outra quando necessário. Os soros também não são disponibilizados na rede particular de saúde.

CASOS E AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

No Brasil, a espécie de escorpião que causa mais acidentes, Tityus serrulatus, tem se expandido para um número maior de cidades, onde até então não era encontrada. Esta espécie possui facilidade para se reproduzir e colonizar novos ambientes.

Os acidentes escorpiônicos ocorrem em todo o Brasil. Desde 2009, o Ministério da Saúde realiza capacitações de identificação, manejo e controle de escorpiões nos estados brasileiros, em cooperação com as secretarias estaduais de saúde. O objetivo é que cada estado multiplique as informações recebidas a todas as suas regionais de saúde e municípios.

O Ministério da Saúde registrou, em 2018, 141,4 mil casos de acidentes com escorpiões em todo o país. Em 2017, foram 125 mil registros de acidentes. Esses dados ainda são preliminares e serão revisados, portanto estão sujeitos a alteração. Em 2016, foram 91,7 mil casos. Em relação às mortes, em 2016 foram registrados 115 óbitos em todo o país e, em 2017, 88.