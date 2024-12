Ações da SES diminuem uso de cigarro eletrônico em MS em 2024

Joédison Alves, Agência Brasil

O ano de 2024 foi marcado por uma série de iniciativas da SES (Secretaria de Estado de Saúde) para combater o uso crescente de cigarros eletrônicos no Estado, especialmente entre os jovens. Dados da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) mostram que 14,9% dos jovens de 18 a 24 anos em Mato Grosso do Sul utilizam esses dispositivos que contêm substâncias prejudiciais como nicotina, metais pesados e compostos cancerígenos.

Em resposta, a SES, por meio da coordenadoria de Vigilância Sanitária, da gerência de Prevenção e Controle do Tabagismo e gerência de Atenção à Saúde do Adolescente, em parceria com a SED (Secretaria de Estado de Educação) e outras entidades, intensificou ações de fiscalização, educação preventiva e promoção de saúde. Entre os destaques, estão a apreensão de mais de 2.600 cigarros eletrônicos e 700 essências em operações realizadas em cidades como Campo Grande e Três Lagoas, além da implementação do “Protocolo de 5 Passos” para o enfrentamento da comercialização desses dispositivos.

No campo educacional, foram iniciadas nas escolas da Rede Estadual de Ensino campanhas integradas ao PSE (Programa Saúde na Escola) que incluiu palestras, atividades de conscientização e fortalecimento da parceria entre famílias, escolas e serviços de saúde. As iniciativas visaram não apenas informar sobre os malefícios do cigarro eletrônico, mas também criar ambientes escolares mais saudáveis, com restrições ao uso desses dispositivos.

Educação e capacitação fortalecidas

Com foco na atuação local, a SES promoveu capacitações para profissionais da saúde, vigilâncias sanitárias municipais e forças de segurança. Esses treinamentos aumentaram a eficácia das operações e da sensibilização da população, consolidando uma abordagem integrada e intersetorial.

Conforme o gerente de Apoio aos Municípios da SES, Matheus Moreira Pirolo, Mato Grosso do Sul é reconhecido como o segundo maior consumidor de cigarros eletrônicos no Brasil. “Para enfrentar esse desafio, o Estado tem implementado um conjunto de medidas preventivas, com o objetivo de dificultar o acesso a 'pods' e 'vapes', além de conscientizar a população sobre os riscos desses dispositivos. Ao evitar o adoecimento grave causado pelo uso de cigarros eletrônicos, essas ações também visam reduzir os custos financeiros elevados que seriam exigidos pelos serviços de saúde”, esclarece Matheus.

Embora frequentemente vistos como alternativas menos prejudiciais, os cigarros eletrônicos podem causar dependência severa e doenças graves, como DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), lesão pulmonar associada ao uso de cigarros eletrônicos; infarto, AVC (Acidente Vascular Cerebral) e derrames; diversos tipos de câncer, além de dependência química severa (nicotinismo), reforçando a importância das ações preventivas adotadas pelo Estado.

Além de proteger a saúde dos sul-mato-grossenses, a prevenção gera impactos econômicos positivos. A SES também incentivou a participação da sociedade, disponibilizando canais para denúncias anônimas sobre a comercialização ilegal de cigarros eletrônicos, como o 136 (Ouvidoria do SUS) e o 151 (Procon).

O compromisso do Estado com a saúde pública segue como prioridade, com ações já planejadas para 2025, integrando setores de saúde, educação e segurança para proteger ainda mais os jovens e suas famílias dos riscos associados a esses dispositivos.

“Essa estratégia de conscientização sobre os riscos do uso de cigarros eletrônicos é fundamental para reforçar a ideia de que a escola deve ser um ambiente seguro e acolhedor e para garantir a qualidade de vida e o bem-estar dos estudantes, construindo um futuro mais saudável, livre de dependências e de comportamentos prejudiciais”, afirma a gerente de Atenção à Saúde do Adolescente da SES e técnica do PSE, Carla Costa, sobre a continuidade das atividades no próximo ano.