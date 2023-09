Administração do TJ atende crescimento de Ribas do Rio Pardo e Água Clara

Para atender o crescimento de Ribas do Rio Pardo e Água Clara, em decorrência da instalação de uma empresa de celulose na região, a administração do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio do Gabinete de Integração, investiu em melhorias que estão sendo entregues à população local nesta segunda-feira, dia 4 de setembro.

Pela manhã, foi instalada a 2ª Vara da comarca de Ribas do Rio Pardo e houve o termo de designação da juíza Camila Neves Porciúncula, nomeada para atuar na respectiva unidade judiciária a partir de 1º de setembro de 2023. Foi criada, por meio de Portaria, a função de chefe de cartório para atender a 2ª Vara, e entregou a reforma e ampliação do fórum local. Durante o ato solene também foi entregue a instalação da energia fotovoltaica, além de computadores.

O presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins, enfatizou a importância da administração do Tribunal estar próxima das comarcas por meio do Gabinete de Integração. Além da entrega de ações práticas, a importância principal das idas às localidades do interior, enfatizou o desembargador, é verificar in loco as necessidades de cada comarca, conversando com magistrados, servidores e operadores do Direito.

O juiz diretor do Foro do Ribas do Rio Pardo, Thiago Notari Bertoncello, destacou o olhar atento da administração do TJMS para a comarca, percebendo o intenso desenvolvimento e crescimento econômico do município. “Para enfrentar esse cenário o Tribunal de Justiça dá essa resposta a altura desses novos desafios com a reforma e ampliação do fórum e a instalação da 2ª Vara, com a vinda de mais uma magistrada para atender de maneira célere, tempestiva e eficaz todos aqueles que batem a porta do Poder Judiciário”.

No mesmo sentido, o prefeito do Ribas do Rio Pardo, João Alfredo Danieze, parabenizou a administração do TJMS pelo investimento e ampliação do Poder Judiciário da comarca, atendendo anseio antigo da população da criação da segunda vara. Discurso semelhante do presidente da 20ª subseção da OAB/MS, Pedro Garcia.

Em Água Clara o ato solene ocorreu no período da tarde, que contemplou a entrega da instalação da energia fotovoltaica e de computadores.