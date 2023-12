Adolescente bate moto em árvore em Chapadão do Sul

Vítima foi socorrida / O Correio News

Um adolescente de 16 anos, ficou ferido após bater uma motocicleta contra uma árvore, na Avenida Paraná, em Chapadão do Sul.

Conforme o site O Correio News, o menor conduzia uma moto de trilha, quando em determinado momento perdeu o controle do veículo e se chocou contra uma árvore. Chovia muito no momento do acidente.

Uma equipe o Corpo de Bombeiros prestou socorro ao adolescente, que foi encaminhado para o hospital da cidade e se queixando de fortes dores pelo corpo.

Diante da situação, medidas administrativas foram tomadas e a motocicleta foi encaminhada para o pátio do Detran.