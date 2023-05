Adolescente morre após pular em piscinão para nadar em Três Lagoas

Garoto morreu ao pular para nadar / Rádio Caçula

Um adolescente de 12 anos morreu afogado em um piscinão de contenção de água em Três Lagoas na tarde desse sábado, dia 13. O garoto identificado apenas como Leandro pulou para nadar e faleceu após se afogar.

Conforme o site Fatos MS, ele estava com mais dois amigos se divertindo no local.

O Corpo de Bombeiros localizou o corpo do garoto na manhã deste domingo, dia 14, após buscas. Conforme as informações, Leandro brincava no piscinão às margens da Segunda Lagoa, no bairro Interlagos.

As buscas foram iniciadas ontem a tarde e retomadas por volta das 5h da manhã. O corpo foi localizado a cerca de 2,5 metros de profundidade e a 4 metros da margem.

A perícia científica, a Polícia Civil e a funerária Funeprev estiveram no local. Corpo foi removido para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Três Lagoas.