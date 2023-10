Adolescente provoca acidente e motociclista perde massa encefálica em Dourados

Leandro Holsbach/ Ligado na Notícia

Um adolescente de 17 anos bateu a motocicleta e perdeu massa encefálica, na noite desta sexta-feira, 20, no cruzamento das ruas Lindalva Marques com a Ignácio de Matos Brandão, no Parque do Lago, em Dourados.

Conforme o site Ligado na Notícia, o menor pegou a moto modelo Titan do tio e invadiu a preferencial da via. Ele bateu contra outra moto e condutor, André dos Santos Souza, foi atingido quando seguia na Rua Lindalva Marques. Ele ficou gravemente ferido e teve perda de massa encefálica.

Ainda segundo o site, a vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Já o menor foi levado pelo Corpo de Bombeiros até um hospital.