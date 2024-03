Aeródromo de Camapuã será revitalizado pelo Governo de MS

Governo de MS

Mais obras de infraestrutura estão chegando para o município de Camapuã. O Governo do Estado divulgou a empresa que fará as obras do aeródromo de Camapuã no valor de R$ 6.482.134,31.

Serão feitas restauração da pista de pouso de decolagem, no pátio de aeronaves e na pista de taxiway (que liga a pista principal ao pátio).

Com projetos em andamento para obras em 21 aeroportos do Mato Grosso do Sul, no valor de R$ 175,4 milhões - previstos para 2024 e 2025 - esse tipo de investimento potencializa o turismo e gera aumento de emprego e renda para a população. Outro ponto a ressaltar nos benefícios que chegam com as melhorias dos aeroportos é a atração de novos investimentos para as regiões.

A agilidade de voos traz ao estado empresários, de grandes empresas, que precisam desse meio de transporte para chegar em diferentes locais cada vez mais rápidos, o que contribui com o desenvolvimento local, na avaliação do secretário de Infraestrutura e Logística (Seilog), Helio Peluffo.

“O governador Eduardo Riedel determinou um projeto para Mato Grosso do Sul para que nós pudéssemos prospectar aeroportos em todo o Estado e Camapuã é uma das cidades que está neste radar. As melhorias nos aeroportos atendem os mais diversos setores econômicos, impulsionam o crescimento e criam uma estrutura de acesso rápido às regiões”, reforça Peluffo.

No radar do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, o Governo possui um plano aeroviário de cerca de R$ 250 milhões em andamento para desenvolver esse tipo de infraestrutura em todas as regiões.

O plano tem por objetivo a construção de novos aeroportos e a reforma e ampliação de aeródromos já existentes. Uma ação que aumenta a competitividade do Estado e traz benefícios significativos aos setores comercial, turístico, ambiental, produtivo e até na saúde.

Um dos objetivos do Estado é estruturar aeroportos e, de acordo com o superintendente Logístico e coordenador de Transporte Aéreo, Hidroviários e Ferroviários da Seilog, Derick Hudson Machado de Souza, este setor tem papel essencial no fomento do modal aéreo de Mato Grosso do Sul.

“Os aeroportos possuem importância estratégica para todas as regiões e por entender isso o Governo está estruturando e modernizando vários dispositivos. Temos hoje, em andamento, a construção, reforma e ampliação de diversos aeródromos e até 2026 estão previstos R$ 250 milhões para obras em aeroportos”, detalha Derick.

A publicação da obra no aeródromo de Camapuã, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), autarquia de obras públicas vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog), consta no Diário Oficial desta segunda-feira (11), na página 113. A empresa vencedora do certame é a INFRA+ S/A.