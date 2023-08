Aeroporto de Bonito receberá reforma nas valas de drenagem e alambrado

Aeroporto de Bonito / Divulgação

O Governo do Estado contratou mais uma obra de melhoria para o Aeroporto de Bonito. A iniciativa, que inclui a limpeza das valas de drenagem e a instalação de 300 metros de alambrado na área operacional, está alinhada às normas da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), garantindo a segurança e eficiência do tráfego aéreo.

Com investimento de R$ 414 mil, a intervenção no aeroporto deverá ser executada em 180 dias consecutivos, conforme contrato firmado pela Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística). Os serviços devem começar nas próximas semanas, após a assinatura do documento que libera o início das obras.

Segundo o superintendente Viário e coordenador de Transporte Aéreo da Seilog, Derick Machado, o Governo do Estado, reconhecendo o Aeroporto de Bonito como ponto estratégico para o desenvolvimento econômico e turístico da região, tem destinado importantes recursos para obras de melhorias.

“Em parceria com a Secretaria de Aviação Civil (SAC), o aeroporto passou por uma reforma e ampliação da Seção Contra Incêndio e pela instalação de PAPIs (Precision Approach Path Indicator, em português Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão) nas duas extremidades da Pista de Pouso e Decolagem, totalizando um investimento de R$ 1.367.411,02. Além disso, neste ano, já foi entregue a obra de substituição da cobertura do terminal de passageiros no valor de R$ 567.680,20″, destaca o superintendente.

Ao longo dos últimos anos, a estrutura ainda recebeu uma série de aportes do governo estadual para instalar novos equipamentos e realizar reformas em áreas internas e externas, que atendem os padrões da Anac e do Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo).

As melhorias fizeram com que o aeroporto avançasse da categoria 3C VFR (Visual) para 3C IFR (Instrumento), potencializando o número de voos e garantindo operações mais seguras.

“Com isso, o Aeroporto de Bonito fortalece sua posição como um hub crucial para o turismo regional, assegurando que visitantes possam explorar as maravilhas de Bonito com mais facilidade e segurança”, completa Derick.