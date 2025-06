Aeroportos de MS recebem R$ 630 milhões em obras

Aeroporto Internacional de Campo Grande / Álvaro Rezende

O lançamento oficial das obras ocorreu nesta terça-feira (17), no Aeroporto Internacional de Campo Grande, com a presença do governador Eduardo Riedel, do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e da ministra do Planejamento, Simone Tebet.

Com ambiente favorável ao desenvolvimento econômico, Mato Grosso do Sul vai receber R$ 630 milhões em investimentos para modernizar e ampliar os aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã. As obras serão executadas pela concessionária Aena Brasil, responsável pela administração dos terminais desde 2023.

“Esses investimentos mudam a realidade do Estado. São três aeroportos estratégicos que vão ganhar infraestrutura moderna, impulsionando o turismo, os negócios e a qualidade dos serviços prestados à população”, afirmou Riedel. Segundo ele, a modernização da malha aérea é essencial para acompanhar o crescimento econômico regional.

O ministro Silvio Costa Filho destacou que as obras irão garantir mais qualidade no atendimento e ampliar a conectividade aérea. “São melhorias que fortalecem não só o turismo de lazer, mas também o de negócios, consolidando o papel de Mato Grosso do Sul como um polo em expansão”, afirmou.

Obras e melhorias

Em Campo Grande, o terminal passará a ter dois andares, com pontes de embarque e estrutura preparada para voos internacionais. A capacidade do aeroporto será ampliada de 1,5 milhão para 2,6 milhões de passageiros por ano. O projeto inclui reforma do pátio de aeronaves e ampliação do estacionamento.

O terminal de Ponta Porã terá a área triplicada, passando de 800 m² para 2.600 m², oferecendo mais conforto aos usuários e um fluxo operacional mais eficiente.

Já em Corumbá, o aeroporto terá a área pública dobrada e um acréscimo de 50% na área do terminal de passageiros, que saltará de 1.950 m² para 2.850 m². Ao fim das obras, a capacidade de operação também será duplicada.

De acordo com Santiago Yus, diretor-presidente da Aena Brasil, a modernização será “significativa e histórica”, preparando os terminais para a crescente demanda.

Inclusão e acessibilidade

Durante a solenidade, também foi inaugurada a Sala Multissensorial no aeroporto de Campo Grande, parte do Programa de Acolhimento ao Passageiro com Transtorno do Espectro Autista (TEA), do Ministério de Portos e Aeroportos.

O espaço oferece ambiente adaptado com simulador de voo e estímulos controlados, voltado à redução de estresse sensorial, comum entre passageiros com TEA.

A ministra Simone Tebet destacou a importância da parceria entre o setor público e a iniciativa privada para viabilizar obras estruturantes. “Não há recursos públicos suficientes para resolver todos os gargalos. A união de esforços é o caminho para fazer o Brasil crescer”, concluiu.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!