Agehab abre cadastro de programa Bônus Moradia Emendas

Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul) realizará às 7h30 da próxima segunda-feira (17) o ato de abertura do cadastro do programa Bônus Moradia Emendas. O evento contará com a presença da bancada federal e do governador Eduardo Riedel, na sala de reuniões da Governadoria, em Campo Grande.

Esta modalidade faz parte do Programa Minha Casa, Minha Vida, realizado pelo Governo Federal e que conta com parceria com o Governo do Estado, e será voltado para as cidades de Campo Grande e Dourados.

O objetivo é atender famílias que sonham em adquirir a casa própria por meio de subsídios de até R$32 mil, provenientes de contrapartidas da União através de emendas parlamentares.

Neste novo programa será possível a participação de empresas do ramo da construção civil que possuam empreendimentos na modalidade de apoio à produção de habitações ou alocação de recursos.

Vale ressaltar também que o cadastramento só é válido para quem não faz parte de nenhum outro programa de habitação ou que não tenha imóvel próprio. Para quem já possui cadastro, mas não participa de outro programa, o mesmo deve estar atualizado no site da Agehab como medida de conferência aos dados apresentados.

Conforme decreto estadual nº 16.426, de 26 de abril de 2024, os municípios participantes serão Campo Grande e Dourados, com limite de R$220 mil no valor do imóvel escolhido. Para quem reside na Capital e não tem acesso à internet, pode procurar um dos três postos de atendimento 'Fácil'. Já em Dourados a inscrição pode ser feita no setor de habitação do município.