Agehab em parceria com setor imobiliário promove 1° Feirão MS Moradia

Divulgação Agehab

Nos dias 26, 27 e 28 de outubro a Agehab (Agência de Habitação Popular), em parceria com empresas do setor imobiliário, promoverá o 1º Feirão MS Moradia com o intuito de divulgar o programa do Governo Estadual, ajudando assim as famílias a realizarem o sonho da casa própria. O evento será realizado das 10h às 22h no Shopping Norte e Sul.

A diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, explica que o Projeto tem facilitado a aquisição da residência, por meio de subsídio na entrada, somando-se com outros subsídios, tornando o imóvel mais acessível à população.

“Com o Bônus Moradia é possível que o cidadão consiga até R$ 25 mil para a entrada do financiamento, podendo receber também subsídios do Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, e o FGTS. Somando todos esses benefícios algumas pessoas conseguiram quitar o valor integral da entrada”, destacou.

Projeto Bônus Moradia

Para ter direito ao subsídio, o cidadão precisa estar cadastrado no Banco de inscritos da AGEHAB/MS, ter renda familiar mínima de R$ 1.500,00 e máxima de R$ 6.500,00, não possuir imóvel em seu nome e não ter sido beneficiado com casa em outro programa habitacional. Para o financiamento é necessário ser aprovado na análise da Instituição Financeira. O valor do subsídio varia de R$ 6.000,00 a R$ 25.000,00, conforme a renda familiar e o município.

Benefícios aos servidores públicos

Durante o Feirão as construtoras irão oferecer subsídios para a entrada aos servidores públicos do estado, município e federal que não se enquadrem nos critérios de seleção do Bônus Moradia.