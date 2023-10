Agems realiza intercâmbio de informações com outras agências e instituições relevantes no Brasil

Bruna Aquino/ Comunicação Agems

A Agems (Agência Estadual de Regulação de Mato Grosso do Sul) participou do XII Congresso Nacional de Regulação e Expo Abar (Associação Brasileira de Agências de Regulação) com um estande que se tornou um ponto de encontro para a troca de informações e experiências entre reguladores de diferentes estados e instituições relevantes no Brasil.

O evento, que aconteceu entre os dias 18 a 20 de outubro, reuniu representantes de diversas agências de regulação do país e foi uma oportunidade valiosa para fortalecer o relacionamento e a cooperação entre os órgãos reguladores.

No estande da Agems, o diretor-presidente Carlos Alberto de Assis e alguns servidores receberam colegas de outras agências, gestores, e profissionais interessados no campo da regulação. Esse espaço se tornou um ponto de encontro onde foram discutidos tópicos relevantes e compartilhadas experiências e conhecimentos sobre regulação em diversos setores, como saneamento, energia, gás, transporte, entre outros.

Personalidades como o presidente da Abar, Vinicius Benevides, o ex-governador de Brasília Rogério Rosso, o diretor da ANP, Claudio Jorge e representantes do BID, passaram pelo estande para conhecer um pouco mais os trabalhos desenvolvidos em Mato Grosso do Sul, além dos colegas reguladores das Agências de Mato Grosso, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas e São Paulo.

No âmbito internacional, o engenheiro ambiental Hugo Pacheco reencontrou a equipe da Agems para um bate-papo sobre as atualizações do cenário da regulação em Portugal. Hugo também já foi palestrante em um dos seminários promovidos pela agência sul-mato-grossense.

“O intercâmbio de informações e experiências durante a Abar é fundamental para o fortalecimento do sistema regulatório no Brasil. As agências de regulação desempenham um papel crucial na garantia da qualidade e eficiência dos serviços públicos, e a colaboração entre elas contribui para a promoção de regulações mais eficazes e alinhadas com as necessidades da sociedade”, afirma Carlos Assis.

A presença da Agems no evento reflete o compromisso em promover o intercâmbio de informações e boas práticas no campo da regulação, além de aprender com as experiências de outras agências de regulação em todo o Brasil. Durante a Abar, a Agência desempenhou um papel ativo na promoção do diálogo e da colaboração entre reguladores, contribuindo para o aprimoramento contínuo da regulação no estado de Mato Grosso do Sul.

Cases de sucesso

Além disso, a Agems aproveitou a oportunidade para apresentar os cases que tem feito sucesso no Estado e pesquisas que têm desenvolvido, compartilhando suas contribuições para o avanço da regulação no estado de Mato Grosso do Sul. Essas apresentações geraram discussões construtivas e permitiram que outras agências e instituições pudessem se inspirar e adaptar as boas práticas às suas realidades locais.