Agems utiliza ferramenta moderna para acompanhar concessão rodoviária

Os investimentos e a adoção de novas tecnologias e de ferramentas modernas de operação e de regulação avançam na concessão do sistema viário MS-112/BR-158/BR-436, no leste do Estado. Reunião de alinhamento realizada entre a Agems (Agência Estadual de Regulação), a concessionária Way 112 e o verificador independente Houer mostrou como está o desempenho da concessão que completa em julho um ano e quatro meses de efetividade.

Assim como a concessionária, a Agência tem a preocupação de contar com inovações na obtenção e gestão de dados para aprimorar a regulação.

A diretora de Transportes, Caroline Tomanquevez, e técnicos da Câmara de Rodovias e Câmara de Regulação Econômica receberam representantes da concessionária e do verificador independente contratado para uma análise do panorama geral sobre a execução das obrigações contratuais.

“É importante lembrar que concessões rodoviárias são de longo prazo, de 30 anos, o que requer informações bem consolidadas por muito tempo. Por parte da Agems, nós estamos aprimorando nossos processos em rodovias”, afirmou a diretora Caroline.

O uso da tecnologia na coleta e gestão de dados, produção e análise de relatórios técnicos vai ser ferramenta de integração do trabalho da Agência e do verificador.

“Estamos aqui para contribuir”, afirmou o representante da Houer ao apresentar os paineis de BI (Business Intelligence) que serão compartilhados com a Agems, relatórios de verificação que incluem trabalho realizado a campo junto com a equipe da Câmara de Rodovias, e equipamento de Inteligência Artificial embarcado que auxilia no mapeamento das condições da pista da rodovia.

O foco em tecnologia está de acordo com metas da Agems, que também trabalha na construção de paineis B.I e vai utilizar para regulação de rodovias seu Centro de Integração Técnica e Inteligência já aplicado ao Transporte de Passageiros.