03 de Setembro de 2025 • 08:42

Atendimento

Agência do Detran-MS em shopping da Capital terá novo horário

Atendimento será de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. 

Redação

Publicado em 03/09/2025 às 07:35

AGENCIA DIGITAL SHOPPING NORTE SUL / Detran-MS

A partir desta sexta-feira, 5 de setembro, a Agência Digital do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), localizada nas dependências do Shopping Norte Sul Plaza, passará a funcionar em novo horário, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

A mudança busca otimizar o atendimento, alinhando o horário da unidade à maior demanda do público, que foi identificada em um levantamento recente da Agência Regional de Trânsito de Campo Grande (ARTCG).

A Agência Digital, pioneira no Brasil em seu conceito de autoatendimento, conta com quatro totens que oferecem a mesma gama de serviços disponíveis no portal Meu Detran, entre eles a emissão de guias de licenciamento e multas, a consulta de débitos, a renovação e a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), atualização de endereço, emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e a emissão da certidão de prontuário da CNH.

Apesar da natureza digital da agência, um servidor continua disponível no local para orientar e auxiliar os usuários com dificuldades ou para agendar atendimento presencial, caso necessário. A iniciativa reforça o compromisso do Detran-MS em modernizar seus serviços, garantir uma experiência cada vez mais eficiente e acessível para o cidadão, sem deixar ninguém para trás.

Com foco na inovação e na experiência do usuário, o Detran-MS tem investido na digitalização de seus serviços, oferecendo ferramentas como o Portal Meu Detran, a atendente virtual Glória e o aplicativo Meu Detran MS, para que os cidadãos possam resolver suas pendências de forma prática e segura, sem sair de casa.

A Agência Digital do Detran está instalada ao lado do Fort Atacadista no Shopping Norte Sul Plaza que fica Avenida Presidente Ernesto Geisel, no Jardim Jóquei Club em Campo Grande.

