Agência recebe a Aneel para discutir projetos de energia sustentável

Encontro com representantes do setor em MS / Divulgação

A Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul) recebeu a visita de uma comitiva da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) para discutir inovações no setor de energia sustentável e alinhar a parceria entre os órgãos, que já dura 20 anos através de convênio de cooperação.

Encabeçada pelo diretor Ricardo Tili, a comitiva debateu projetos de sustentabilidade, uma das principais linhas de trabalho da atual gestão estadual, focado em quatro eixos: Mato Grosso do Sul inclusivo, próspero, verde e digital.

"Mato Grosso do Sul com certeza é um Estado privilegiado. Bem localizado, tem capacidade econômica e técnica", elogiou Tili, reforçando que a agência de regulação local é tida como um das mais atuantes do país. "Está um passo à frente".

Durante o encontro, foram debatidos além do desenvolvimento sustentável do setor de geração e transmissão de energia elétrica também questões sociais relacionadas a essa área. Nesse escopo, o Estado executa o programa Energia Social: Conta de Luz Zero.

"Além dos programas sociais que o Governo de Mato Grosso do Sul propõe, a agência projeta ações que vão aos bairros, centros comerciais e muitas outras localidades com o objetivo de somar e beneficiar a população, com a parceria das concessionárias e com apoio da Aneel", destaca o diretor de Gás e Energia da Agems, Valter Almeida.

Quanto aos projetos de inovação debatidos entre Agems e Aneel, a diretora de Inovação e Relações Institucionais da agência sul-mato-grossense, Rejane Monteiro, acredita que essas ações vem criando cases de sucesso. "A modernização tem aberto portas para facilitar a vida das pessoas", comenta Monteiro.

"A Agems está muito bem posicionada. Executamos a nossa expertise, através de parcerias, nos projetos sociais de inovação e eficiência energética, como a instalação de energia fotovoltaica no Camelódromo. Unimos sustentabilidade e economia", explica o diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis.

*Com Assecom.