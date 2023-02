Agendamento para visita do Bioparque durante o Carnaval começa na 2ª

Bioparque Pantanal / Bruno Rezende

O Bioparque Pantanal divulgou o cronograma de funcionamento durante o feriado de Carnaval. O ponto turístico estará de portas abertas para o público no sábado (18) e na segunda-feira (20), de manhã e à tarde. Já na terça (21) e quarta-feira (22), o complexo não abrirá.

Aberto de forma excepcional no sábado o dia todo, o local só irá receber nesse dia o público com visitas agendadas antecipadamente pelo site oficial do complexo

O agendamento é aberto toda segunda-feira, a partir das 8 horas, para reservas na semana seguinte. Os interessados em conhecer o espaço no sábado de Carnaval precisam agendar a visita a partir de 6 de fevereiro.

Já na segunda-feira, como já é feito nos demais dias, o ponto turístico irá receber os visitantes agendados e disponibilizará vagas limitadas para cadastro local. Serão 400 vagas para cadastro a partir das 8h e mais 600, a partir das 13h30.

O maior aquário de água doce do mundo conta com cerca de 40 mil peixes e 358 espécies de animais. O espaço contempla 31 tanques de exposições no Circuito de Aquários e registra reproduções inéditas para a ciência, como o axolote e o cascudo-viola, sendo esse último ameaçado de extinção.