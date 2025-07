Agendamentos para Caravana da Castração em Nioaque começam no dia 23

Castração será gratuita / Ilustrativa/Prefeitura de Viana

O agendamento será aberto no dia 23 de julho, exclusivamente pelo site oficial www.sigpet.ms.gov.br . O cadastro antecipado é obrigatório, e sem ele não será possível garantir a vaga para o atendimento.

A Caravana da Castração chega a Nioaque com uma ação gratuita e cheia de cuidado para os pets da cidade. A iniciativa busca promover a saúde animal, o controle populacional e o bem-estar dos bichinhos, além de trazer mais tranquilidade às famílias.

As castrações serão realizadas nos dias 24 e 25 de julho, na Rodoviária de Nioaque, com toda a estrutura necessária para garantir a segurança dos animais. A ação faz parte de uma política pública de saúde animal que tem percorrido diversos municípios de Mato Grosso do Sul.

A Vigilância Sanitária de Nioaque está à disposição para esclarecer dúvidas e orientar os tutores sobre o processo. O contato pode ser feito pelo número (67) 99986-0839.

A Caravana da Castração é uma oportunidade de cuidar da saúde dos pets com responsabilidade, amor e acesso gratuito a um serviço essencial.

