Agendão: confira os eventos de sexta-feira em Bonito e Corumbá

Mato Grosso do Sul tem grandes eventos neste final de semana.Em Corumbá, o Festival América do Sul 2023 traz grandes nomes nacionais e internacionais em uma programação repleta de sangue latino.

Em Bonito, o cinema sul-americano brilha com o Festival Bonito CineSur, entre mostras, oficinas e debates.

Confira as principais atrações desta sexta-feira, nas duas cidades:

Bonito:

Na parte da tarde, das 14h às 18h, é realizada a oficina de coprodução internacional.

Hora: A partir das 8h

Local: Câmara Municipal de Bonito

Entrada: Gratuita

Enquanto isso, na sala de multiuso, no Centro de Convenções de Bonito, tem oficina de roteiro cinematográfico, e a repetição da exibição dos filmes da sessão curta infanto-juvenil.

A partir das 16h, tem mostra competitiva dos filmes sul-mato-grossenses com exibição de “A dama do rasqueado”, de Marinete Pinheiro, seguido de mostra de cinema ambiental com exibição do filme “Amazônia, a nova minamata?”, de Jorge Bodanzky; e mostras competitivas de curta e longa-metragem sul-americanos com exibição de “Estrellas del Desierto”, de Katherina Harder e “Mais Pesado é o Céu”, de Petrus Cariry.

Hora: A partir das 14h

Local: Auditório Kadiwéu - Centro de Convenções de Bonito

Entrada: Gratuita

Corumbá:

Festival América do Sul 2023 - Com uma programação repleta de dança, teatro, contação de história, exposições, mostras, música, Corumbá recebe o Festival América do Sul 2023 neste final de semana.

Sexta-feira (10)

19h30 - Teatro

EPQVME- Eu Preciso Que Vocês Me Escutem – André Tristão

Local:Caixa Cênica – Oficina de Dança Rua Antônio João 90 (Centro), Corumbá

O que fazemos para conectar as nossas presenças? Que corpo é esse que se movimenta? A busca pela potencialização do corpo cênico, faz com que o ator explore em seu corpo os limites de seus dizeres. A partir do estudo da presença cênica e treinamentos corporais por meio da Técnica Klauss Vianna, diálogos corporais são desenvolvidos com o espaço e a luz a fim de criar diálogos estéticos e dramatúrgicos com a obra. “EPQVME- Eu Preciso Que Vocês Me Escutem” é um respiro em meio a tudo… Ou talvez, a própria falta de ar.

20h - Teatro

Asesinato em Besito Night Club – Brujula Teatro (Santa Cruz de La Sierra/Bol)

Local: BAR DA KAH – Rua Delamare, 258

Romeo Gonzáles Vaca, proprietário da ‘Besitos Night Club’, morre assassinado com uma dose de veneno. Todos são suspeitos de ter cometido o assassinato, porém, somente um teve a oportunidade e motivos suficientes para fazê-lo. O Grupo Brujula Teatro de Santa Cruz de La Sierra (Bol) traz para o público do Festival América do Sul uma linguagem de teatro intitulada Cena delito. Cena em espanhol quer dizer jantar. Num ambiente descontraído, um restaurante ou um bar, o público se envolve no mistério da morte de Romeo Gonzáles, interagindo com os atores, com conhecidos de mesa ou mesmo os desconhecidos no intuito de descobrir o verdadeiro assassino.

20h30 - Hip Hop

Entre Nessa Cypher – Coletivo Cotidiano Difícil

Local: Praça Generoso Ponce

Entre Nessa Cypher é uma apresentação que reúne os elementos principais que impulsionaram a cultura Hip Hop em Corumbá, desde os conflitos de gangues até as cyphers de Break e Rap que atualmente promovem o conhecimento e a paz. Ficha Técnica: Formiga (dançarino), Enio CRX (mc), Manw (dançarino e mc), DJ Jr, TK (dançarina), Lorra (dançarina), Ana Carolina Nabôr (dançarina), Bboy Bolinha (slammer e dançarino).

21h - Música

Dovalle

Local: Palco Integração – Praça Generoso Ponce

22h30 - Música

Neguinho da Beija Flor

Local: Palco Integração – Praça Generoso Ponce

00h15 - Música

Projeto Kzulo

Local: Palco do Porto – Porto Geral

01h30 - Música

Moral Distraída (CHI)

Local: Palco do Porto – Porto Geral