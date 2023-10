Detran-MS conhecem sistema da Suzano que monitora frota e amplia segurança nas estradas

Em Três Lagoas, os agentes da Autoridade de Trânsito do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) visitaram o Centro de Operações da Suzano que conta com ferramentas que aumentam a segurança de motoristas e também de usuários das estradas e rodovias.

De acordo com o chefe da fiscalização do Detran-MS, Ruben Ajala, o convite veio do Conselho de Segurança Pública de Ribas do Rio Pardo que busca medidas para ampliar as ações que conscientizem e reduzam acidentes no município.

“Eles solicitaram essa visita junto a Suzano devido ao grande fluxo de veículos na cidade. Com a preocupação de saber como funciona esse controle por parte da empresa, convidou as forças de segurança para fazermos essa visita na matriz lá em Três Lagoas onde eles demonstraram o Centro Operacional deles onde é feito todo o monitoramento de caminhões e veículos”, afirma.

Sinais de sonolência ou outros tipos de desvios de atenção por parte dos motoristas da Suzano, são detectados pelas câmeras de fadiga instaladas no interior dos veículos da empresa.

“Conhecemos toda a gama de monitoramento que envolve o motorista, a Suzano demonstrou a nós pensando na garantia da segurança das vias públicas do município de Três Lagoas. Pois essa fábrica em Ribas também vai ter um Centro de Operações para auxiliar as forças no controle de um trânsito mais seguro”.

A visita coordenada pelo Conselho de Segurança Publica do Município de Ribas do Rio Pardo, teve a participação do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) e CBBMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul).