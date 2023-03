Agentes flagram visitante com haxixe na penitenciária de Dois Irmãos do Buriti

Divulgação/Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti / Entorpecente encontrado com visita à penitenciária de Dois Irmãos

Agentes penitenciários da unidade de Dois Irmãos do Buriti, município localizado a 71 quilômetros de Aquidauana, encaminharam para a delegacia uma mulher flagrada com entorpecentes ao tentar ingressar no estabelecimento penal no horário de visitas.

O fato ocorreu na tarde deste domingo, dia 12. Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na delegacia de Dois Irmãos do Buriti, o scaner corporal indicou que a visitante tinha escondido nas partes íntimas um objeto não identificado.

Encaminhada ao hospital, a suspeita expeliu um invólucro contendendo 360 gramas de haxixe. A mulher, que é de Campo Grande, foi presa.