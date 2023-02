Agepen pede ajuda para localizar familiares de apenado morto 

A Agepen (Agência Penitenciária de Mato Grosso do Sul) pede ajuda para ajudar a localizar os familiares do custodiado Sebastião Braz da Costa, que morreu no último dia 28. Sebastião é da aldeia de Taunay, onde nasceu em fevereiro de 1958.

De acordo com o registro de nascimento, é filho de Adelaide Teixeira da Costa e Vitalino da Costa Roriz. Caso alguém tenha contato com familiares ou amigos de Sebastião, pode entrar em conato pelos números 67 3901-3517 / 67 3901-3504 / 67 3901-3466.