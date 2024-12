Agepen reforça aparelhamento e Polícia Penal recebe novos fuzis

Agepen, Divulgação

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) deu mais um passo no fortalecimento da segurança e aparelhamento da Polícia Penal de Mato Grosso do Sul ao adquirir 20 fuzis Taurus T4, calibre 5.56. O investimento, no valor de R$ 179.700, com recursos do fundo a fundo, reflete o compromisso da instituição em aprimorar a proteção dos policiais penais e garantir eficiência no sistema prisional.

A aquisição dos novos fuzis faz parte de um conjunto de medidas destinadas a modernizar e equipar a Polícia Penal do Estado. Recentemente, com um aporte de R$ 2.450.000,00 foram compradas 700 pistolas Taurus TS9, calibre 9mm. Essas armas já começaram a ser entregues aos policiais penais e são o início de um processo contínuo de renovação do arsenal.

Foram adquiridos adquirir 20 fuzis Taurus T4, calibre 5.56.Além disso, está em andamento a aquisição de mais 1.600 pistolas 9mm, assegurando que todos os servidores da Polícia Penal tenham acesso a armamentos novos e modernos. O plano de modernização também contempla a compra de 650 coletes balísticos de nível III, espingardas calibre 12 e outros equipamentos essenciais para operações de segurança pública.

A Agepen também está investindo na aquisição de 13 viaturas SUV de grande porte, todas blindadas, para fortalecer a segurança penitenciária em Mato Grosso do Sul. Os veículos contarão com blindagem parcial de nível IIIA, capaz de resistir a disparos de armas de alta potência, como o Magnum calibre .44.

Os vidros blindados, com espessura entre 17 mm e 21 mm, garantem proteção adicional, assegurando maior segurança para os agentes em missões críticas, como escoltas de presos de alta periculosidade e operações de grande risco.

Novos uniformes

Outro avanço importante é a destinação de R$ 2,7 milhões para a licitação de uniformes para os policiais penais. O processo licitatório terá início assim que a regulamentação do modelo padrão for oficializada, representando mais um passo na padronização e profissionalização da corporação.

Dessa forma, as aquisições demonstram o esforço da Agepen em garantir condições adequadas de trabalho aos policiais penais e em aprimorar o sistema penitenciário estadual. Com investimentos robustos e estratégias bem definidas, o Governo do Estado busca fortalecer a segurança pública, promovendo maior eficiência e proteção para servidores e para a sociedade.