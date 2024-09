Agesul iniciará recuperação da ponte na MS-345 que se move até 40 centímetros

Moradores denunciam precaridade na ponte / Jornal Midiamax

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) anunciou que está começando o processo para contratar uma empresa especializada na inspeção e no desenvolvimento de um projeto para a recuperação da ponte sobre o Rio Miranda, localizada na MS-345, no distrito de Águas do Miranda, em Bonito.

Na quarta-feira (4), um veículo sofreu danos significativos ao passar pela ponte, com pneus furados, radiador comprometido e airbags acionados. No entanto, o problema já é conhecido há algum tempo.

Apesar de a ponte não ser do tipo elevatória, ela se desloca cerca de 40 centímetros quando veículos pesados a atravessam, como mostrado em um vídeo divulgado, segundo o Jornal Midiamax.

Os moradores relatam que essa situação persiste há mais de um ano, causando transtornos para os motoristas. A Agesul está ciente da situação desde então.

Construída pelo Exército Brasileiro em 1967, a ponte tem 57 anos de uso. Em resposta à situação, a Agesul iniciou o processo de contratação emergencial de uma empresa para realizar uma inspeção detalhada e elaborar um projeto de recuperação e recondicionamento da estrutura da ponte.

Ainda conforme o jornal, além disso, a agência tomou medidas imediatas, como a limpeza das margens, reparos e melhorias na sinalização da ponte, incluindo placas e sinalizadores refletivos. A Agesul também iniciou a construção de quebra-molas a 50 metros da ponte para ajudar a prevenir acidentes e danos aos veículos que utilizam a rodovia.