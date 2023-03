Ainda em nível de alerta, rio Aquidauana segue estável em 7,04 metros

Nível na Ponte Velha / (Foto: Rhobson Lima /O Pantaneiro)

O nível do rio Aquidauana continua em crescente baixa, marcando 7,04 metros na manhã deste domingo (19), próximo à régua da Ponte Velha. Na noite de sábado (18) a medição alcançou 7,46 metros.

Embora a redução, o nível ainda é de alerta para risco de alagamento e transbordamento. A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica mais chuvas para dia, de fraca a localmente forte.

Desde o aviso de evento crítico, a Defesa Civil monitora regiões ribeirinhas e chamados de moradores. Coordenador da Defesa Civil, Mario Ravaglia, disse que até o momento não houve chamados ou pessoas desabrigadas, mas que segue sob aviso.

A população que precisar de ajuda deve acionar imediatamente o plantão da Defesa Civil pelo (67) 99288 3963 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.