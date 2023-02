Alagamentos ocorrem após 115 mm de chuva em 24h

Cidade registra pontos de alagamento / Bonito Mais

A cidade de Bonito já registra pontos de alagamento após registro de 115 mm de chuvas em 24h. A Defesa Civil emitiu alerta, pedindo para que os moradores não cruzem em locais de alagamentos, em especial a ruas próximas a córregos urbanos.

A chuva torrencial ocorre na região desde a segunda-feira (30), já superou o esperado, informou o Bonito Mais.

Segundo a Defesa Civil, o acumulado pode chegar a 200 mm, uma vez que continua chovendo, por vezes, torrencialmente no município. Também foi orientado que em caso de alagamentos de imóveis, os moradores procurem levantar, o máximo que puderem, tudo o que não pode molhar (roupas, colchão, compras de supermercado, eletrodomésticos) e busquem abrigos secos com amigos e vizinhos.

Secretaria de Assistência

Não havendo rede de apoio, a orientação é entrem em contato imediato com a Secretaria de Assistência Social pelo número (67) 99386464 – falar com Suelen Moura ou diretamente no CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), localizado na Vila Marambaia.

Havendo necessidade de apoio para aberturas de drenagens de emergência, devem ligar para o Secretário de Obras, Roberto Busanello pode ser acionado pelo número 67 99250-6152.