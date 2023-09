Aldeia Brejão de Nioaque recebe entrega de equipamentos agrícolas

Agricultura familiar / Ilustrativa/FGM

A Prefeitura de Nioaque divulgou nesta quinta-feira, 14, o convite para cerimônia de entrega de equipamentos agrícolas para a Aldeia Brejão.

A entrega acontece através do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), destinado para famílias produtoras.

Os equipamentos serão simbolicamente entregues no centro comunitário da região, no dia 19 de setembro, às 15h30, com a participação do Governo do Estado e município.