Aldeia indígenas recebem Programa MS em Ação

A Aldeia Alves de Barros, em Porto Murtinho, recebeu a sétima edição do Programa MS em Ação Segurança e Cidadania, iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em parceria com a Secretaria de Estado de Cidadania (SEC), que tem transformado a realidade de comunidades indígenas distantes dos centros urbanos.

Além dos moradores da Aldeia Alves de Barros, a ação contou com a participação de indígenas que moram em outras cinco comunidades: Campina, Córrego do Ouro, São João, Barro Preto e Tomázia. A artesã Lídia da Silva, de 49 anos, moradora da Aldeia Barro Preto, percorreu quase cinco horas de ônibus para acessar serviços que, para ela, pareciam distantes.

"A gente que mora na aldeia é muito difícil ter esse serviço. Ir até a cidade é muito longe. Não temos carro e fica difícil. Está sendo muito bom ter esse serviço aqui", disse, ao buscar o processo de aposentadoria por invalidez em decorrência de complicações de um acidente que sofreu.

Além dos atendimentos sociais e civis, como a emissão de documentos e orientações jurídicas, a ação ofertou serviços de saúde. Foi em uma dessas consultas que a moradora Sofia de Souza, de 66 anos, descobriu que sofria de pressão alta.

"Eu achava que tinha alguma coisa no coração, mas não, é pressão alta. Eu não sabia que tinha. Sentia muita canseira, quando deitava doía muito meu peito", contou. Ela saiu da unidade com o diagnóstico correto e já com medicação para iniciar o tratamento

Outro destaque da ação foi a oferta de cursos de qualificação profissional, como o de Reparos Elétricos, promovido pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). Adão Fernandes, de 42 anos, viu no curso uma nova chance de voltar ao mercado de trabalho.

"É muito bom para o nosso povo kadiwéu. Isso tem que acontecer em todas as aldeias. Esses cursos pequenos ajudam muito a comunidade", disse, orgulhoso com seu certificado em mãos.

Acessibilidade e valorização cultural

A inclusão também esteve presente na forma como a comunicação foi realizada. Placas e materiais informativos da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) foram traduzidos para a língua do povo kadiwéu, em um esforço de respeito à identidade e cultura local.

A assessora técnica da Secretaria de Cidadania, Benilda Vergílio, responsável pela tradução, destacou a importância do gesto.

"Quando você chega e vê essa placa na sua língua, você se sente em casa. Nosso maior sonho é colocar a língua indígena nos espaços públicos como banheiros, nas escolas, em tudo."

Ela também compartilhou a emoção de traduzir a cartilha da DEAM. "Eu estava traduzindo situações que já vi acontecer nas comunidades. Ver esse folder pronto foi mais emocionante ainda", relatou.

A delegada Elaine Benicasa, do Núcleo Institucional da Cidadania da Polícia Civil, reforçou a importância de traduzir os direitos das mulheres.

"Percebemos o entusiasmo da população ao acessar o material em sua própria linguagem. Aqui, além de palestras, também estamos registrando ocorrências e promovendo rodas de conversa para que as mulheres se tornem multiplicadoras dessas informações dentro da própria comunidade."

O governador Eduardo Riedel, em mensagem enviada à comunidade, reafirmou o compromisso do Governo do Estado em levar os serviços essenciais a quem mais precisa.

"Essa iniciativa tem um único e exclusivo objetivo: atender você, cidadão e cidadã sul-mato-grossense, comunidade indígena das diferentes aldeias da região. Nosso compromisso é fazer com que o Estado continue se desenvolvendo sem deixar ninguém para trás, estendendo a mão para quem mais precisa", declarou.

O coordenador do programa e secretário executivo de Segurança Pública, Wagner Ferreira da Silva, destacou a importância das parcerias para a realização dos atendimentos.

"Os resultados mostram que estamos no caminho certo. Já são mais de 35 mil atendimentos em diversas comunidades indígenas, com serviços fundamentais para garantir segurança e cidadania. Isso só é possível graças ao trabalho conjunto com mais de 30 instituições parceiras, que compartilham o mesmo compromisso de transformar vidas", disse.

A secretária de Estado de Cidadania, Viviane Luiza, destacou o esforço coletivo envolvido. "Por mais difícil que seja o acesso, estamos levando serviços a toda a população. O Governo do Estado tem trabalhado na união de esforços para levar cidadania a todo o povo sul-mato-grossense", afirmou.

O prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, parabenizou a equipe pela realização do evento. "Essa ação é de suma importância. Estamos em uma comunidade muito grande, uma área indígena que abrange cerca de 550 mil hectares, com várias aldeias reunidas neste momento. Parabéns ao governador e a todos que estão participando desta grande ação", disparou.

O cacique da Aldeia Alves de Barros, Ciriaco Ferraz, agradeceu pela escolha da comunidade para a realização do evento. "Esses serviços são muito importantes para nosso povo. Isso fortalece nossa comunidade".

Desde sua criação, em março de 2023, o MS em Ação já passou por Dourados, Amambai, Paranhos, Miranda, Caarapó, Japorã e, agora, Porto Murtinho, que encerrou a edição com 2.382 atendimentos realizados. O programa já contabiliza mais de 35 mil atendimentos e 6 mil documentos emitidos para indígenas de diversas etnias.

