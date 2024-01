Aldeia Lalima recebe atendimento para cadastro biométrico

Urna eletrônica / Divulgação

A aldeia Lalima, em Miranda, recebe nos dias 19 e 20 de janeiro o atendimento itinerante para cadastro biométrico e serviços eleitorais

As equipes atendem na Escola Estadual Indígena Professor Atanásio Alves, das 8h às 16h.

O objetivo é cadastrar os eleitores que não fizeram o cadastro biométrico, além da primeira via do título de eleitor e revisão do local de votação.

O atendimento é gratuito.