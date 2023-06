Aldeia Moreira de Miranda recebe obras de patrolamento

Patrolas em serviço / Divulgação

A Secretaria de Obras de Miranda, iniciou na última quarta-feira, 28, as obras de patrolamento e cascalhamento na aldeia Moreira. A intervenção buscar melhorar a infraestrutura da rua do seminário, que liga toda a comunidade, inclusive com a BR 262.

Segundo a prefeitura, as chuvas atípicas deste ano causaram danos na região. Com isso, o trabalho de recuperação inclui o acréscimo de cascalho e o nivelamento da via.

“A prefeitura tem se empenhado para realizar os serviços dentro do possível, buscando atender às demandas da comunidade”, comunicou o município.

“Estamos empenhados em fazer o melhor para as comunidades indígenas dentro de nossas possibilidades e nossa equipe da Secretaria de Obras já está no local fazendo os ajustes necessários atendendo a comunidade da Aldeia Moreira”, disse o Para o prefeito Fábio Florença (PSDB).

A obra estaria previamente agendada para execução, e agora, com o início dos trabalhos, a aldeia poderá receber o trânsito com segurança e em melhores condições de tráfego.