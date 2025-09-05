Aldeias de Miranda recebem cursos de costura e de mandioca

Participantes aprenderam desde técnicas de colheita até o processamento da raiz / Divulgação

Realizado na Igreja Unieda, o curso de costura ofereceu às participantes noções fundamentais de modelagem, corte, costura e acabamento, com foco na produção de peças de vestuário com qualidade e apuro técnico. A capacitação representa uma oportunidade concreta para que as mulheres da comunidade iniciem atividades autônomas ou empreendam no setor de confecção, ampliando suas possibilidades de geração de renda.

Duas importantes iniciativas de qualificação profissional chegaram nesta semana às comunidades indígenas de Miranda, com foco na valorização da cultura local e no fortalecimento da autonomia produtiva. Entre os dias 1º e 4 de setembro, a Aldeia Moreira recebeu o Curso Básico de Corte e Costura, e nos dias 3 e 4, a Aldeia Cachoeirinha sediou o Curso de Beneficiamento da Mandioca.

Já na Aldeia Cachoeirinha, o curso de beneficiamento da mandioca teve como objetivo fortalecer os saberes tradicionais e incentivar o aproveitamento integral do alimento, que é base da alimentação pantaneira. Durante as aulas, os participantes aprenderam desde técnicas de colheita até o processamento da raiz em subprodutos como farinha, beiju e polvilho.

As ações são resultados da parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena — presidido por Adauto Rodrigues —, e a Secretaria Municipal de Agricultura, sob coordenação do secretário Wilson Santos. A Prefeitura de Miranda apoia a iniciativa e reforça seu compromisso com a valorização das comunidades indígenas por meio da capacitação e do incentivo à autonomia econômica.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!