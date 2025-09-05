Acessibilidade

05 de Setembro de 2025

Renda

Aldeias de Miranda recebem cursos de costura e de mandioca

Iniciativas reforçam práticas tradicionais, promovem qualificação e ampliam possibilidades de geração de renda

Redação

Publicado em 05/09/2025 às 17:34

Participantes aprenderam desde técnicas de colheita até o processamento da raiz / Divulgação

Duas importantes iniciativas de qualificação profissional chegaram nesta semana às comunidades indígenas de Miranda, com foco na valorização da cultura local e no fortalecimento da autonomia produtiva. Entre os dias 1º e 4 de setembro, a Aldeia Moreira recebeu o Curso Básico de Corte e Costura, e nos dias 3 e 4, a Aldeia Cachoeirinha sediou o Curso de Beneficiamento da Mandioca.

Realizado na Igreja Unieda, o curso de costura ofereceu às participantes noções fundamentais de modelagem, corte, costura e acabamento, com foco na produção de peças de vestuário com qualidade e apuro técnico. A capacitação representa uma oportunidade concreta para que as mulheres da comunidade iniciem atividades autônomas ou empreendam no setor de confecção, ampliando suas possibilidades de geração de renda.

Já na Aldeia Cachoeirinha, o curso de beneficiamento da mandioca teve como objetivo fortalecer os saberes tradicionais e incentivar o aproveitamento integral do alimento, que é base da alimentação pantaneira. Durante as aulas, os participantes aprenderam desde técnicas de colheita até o processamento da raiz em subprodutos como farinha, beiju e polvilho.

As ações são resultados da parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena — presidido por Adauto Rodrigues —, e a Secretaria Municipal de Agricultura, sob coordenação do secretário Wilson Santos. A Prefeitura de Miranda apoia a iniciativa e reforça seu compromisso com a valorização das comunidades indígenas por meio da capacitação e do incentivo à autonomia econômica.

