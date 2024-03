ALEMS promove V Seminário Estadual da Água em 18 de março

or proposição do deputado estadual Renato Câmara (MDB), coordenador da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), será realizado o V Seminário Estadual da Água.

O evento, no próximo dia 18 de março, no Plenário Deputado Júlio Maia, cumpre a Lei Estadual 4878/2016, que criou a Semana Estadual da Água e prevê a execução de ações de conscientização, educação e gerenciamento para o melhor aproveitamento dos recursos hídricos no âmbito estadual.

“Propusemos o seminário e, este ano, o tema será ‘Os desafios da gestão sustentável das bacias do Paraná e do Paraguai”, anunciou Renato Câmara. Para a realização do evento estão envolvidos na organização a ALEMS, o Rotary Club de Campo Grande, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), e a Frente Parlamentar de Recursos Hídricos. “Também contamos com inúmeros apoiadores, dentre eles, o Governo do Estado através do Imasul e da Semadesc”, acrescentou o parlamentar.

O Seminário preparado de modo colaborativo abordará políticas públicas e diferentes aspectos relacionados com a gestão dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul, consoante com à Política Estadual de Recursos Hídricos e Política Nacional de Recursos Hídricos, que preveem a participação do poder público, da academia e da sociedade civil no cumprimento das normas regulatórias de aproveitamento da água.

“Será um evento de fundamental importância para ouvirmos especialistas, entendermos mais sobre o melhor caminho para o bom aproveitamento deste recurso natural imprescindível à vida e, sobretudo, para que possamos contribuir na construção de legislação que se fizer necessária para que a água não venha faltar agora e nem para as gerações futuras”, resumiu o presidente da Frente de Recursos Hídricos e presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da ALEMS, Renato Câmara.

A presidente do Rotary Club de Campo Grande, Ana Luzia de Almeida Batista Martins Abrão, destacou a sua satisfação em participar da organização do Seminário Estadual da Água: “Estou muito feliz com este V Seminário Estadual da Água, pois o Rotary Club de Campo Grande participa efetivamente de sua organização, desde a primeira edição.

O Seminário é um exemplo de parcerias, de voluntariado, revelando aderência à Sétima Área de Enfoque do Rotary International, que motiva ações em prol do Meio Ambiente. Para nós do Rotary de Campo Grande isso é muito significativo, pois,trabalhamos voluntariamente por um mundo melhor, para as presentes e futuras gerações”, afirmou a engenheira ambiental que, inclusive, será uma das palestrantes do evento e antecipou que este ano o Seminário irá resultar na confecção da Carta do V Seminário Estadual da Água.