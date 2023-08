Alerta: Baixa umidade do ar cai para 12% em Aquidauana

Tempo em Aquidauana / Rhobson Lima

Aquidauana e cidades da região estão na lista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) em baixa umidade relativa do ar nesta quarta-feira, 2, entre 12 a 20% ao longo do dia.

Sem chuvas, o aviso ressalta preocupação com risco à saúde, incêndios florestais, ressecamento de pele e desconforto. O alerta é válido até às 19h.

Além de Aquidauana, estão no monitoramento: Anastácio, Porto Murtinho, Bonito, Bodoquena, Miranda, Corumbá e Ladário.

