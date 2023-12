Alexandre Nero visita Camisão junto com a família e conhece vinícola

Jairton Costa

O ator global Alexandre Nero visitou Camisão, distrito de Aquidauana na terça-feira (26). Junto com a esposa e os dois filhos, o ator está desbravando as belezas de Mato Grosso do Sul na companhia da esposa e dos filhos.

A convite do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Alexandre Nero aproveitou as férias para conhecer o distrito e tudo que ele oferece aos turistas.

Segundo o Campo Grande News, o ator curtiu um café da manhã tradicional com chipa, sopa paraguaia, queijos artesanais, doces e outras receitas produzidas na região.

Na ocasião, Alexandre foi apresentado ao AECOPAXI (Associação dos Empreendimentos do Corredor Turístico Paxixi em Camisao MS) que tem como presidente a Mirian Coura. Mirian fala como foi receber o ator e apresentar o projeto que movimenta o turismo local.

"Para nós foi um grande presente de final de ano porque dentro do que estamos trabalhando é um fortalecimento do nosso turismo, queremos entrar nesse cenário e fortalecer nossa região. Ele disse que não tinha noção da beleza do local ”, afirmou.

Acompanhado pela esposa Karen Brusttolin e os filhos Noá e Inã, Alexandre fez uma trilha no Morro Paxixi e em seguida foi conhecer o Terroir Pantanal. O repórter cinematográfico Jairton Costa acompanhou o trajeto com o artista e registrou alguns momentos da visita nesta manhã.

Jairton Costa relata que o ator mencionou que pretende voltar mais vezes a Camisão. “Ele ficou encantado com tudo que ele viu, não imaginava que próximo de Campo Grande tinha um lugar como esse. Ele quer vir de novo para ficar mais tempo e fazer os passeios”, diz.

Depois da breve passagem pelo distrito, Alexandre seguiu com a esposa e os filhos para Bonito. Através do Instagram, ele postou dois stories ainda em Camisão onde fala sobre a conexão que tem com o Estado.