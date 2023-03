Alimentos arrecadados em show de manobras são doados para Asilo e Lar Betânia

O Asilo São Francisco e a unidade masculina do Lar Betânia receberam na manhã desta quinta-feira (16) cerca de 700 kg de alimentos não perecíveis. A doação foi arrecadada durante o show de manobras Força & Ação, promovido pela Covel Honda de Aquidauana.

O evento aconteceu na semana passada, na Avenida Pantaneta, com o apoio da Prefeitura de Municipal. A entrada era franqueada pela doação do público que foi prestigiar e sentir a adrenalina com as inúmeras manobras apresentadas pelos pilotos profissionais da equipe.

“Este evento é um entretenimento, essa equipe já veio outras vezes se apresentar aqui. Porém, desta vez nós resolvemos unir o útil ao agradável, além do entretenimento, partimos também para o lado social e, arrecadando alimentos na entrada para o evento. E hoje isso é revertido, estamos colaborando com projetos e instituições filantrópicas de Aquidauana”, explicou o proprietário da Covel Honda, Wilson Maciel.

“Toda doação é muito bem-vinda, mesmo nós recebendo todo o apoio e atendimento da Prefeitura, via Assistência Social, que não deixa faltar nada para nossos 32 idosos. Toda ajuda sempre é bem-vinda, pois aqui servimos diariamente 5 refeições, e as doações são um reforço na nossa cozinha”, pontuou a coordenadora do Asilo de Aquidauana, Maristela Prado.

Atualmente, no Lar Betânia em Camisão há 48 homens de diferentes faixas etárias, internados em tratamento terapêutico. Ao receber a doação dos alimentos, o coordenador Terapeuta Conselheiro – Rogério de Barros Maciel – agradeceu a iniciativa.

“As portas aqui estão abertas, quando quiserem vir fazer visita, serão bem recebidos. E com relação a estes alimentos, Deus é maravilhoso, pois trouxe provisão. O último pacote de arroz acabou de ser feito agora na hora do almoço. Essa doação é muito bem-vinda. Só temos a agradecer a vocês que tiveram esse olhar para ajudar o Lar Betânia”, disse o coordenador Rogério.

Acompanhando as entregas, a primeira-dama Maria Eliza Ribeiro, foi enfática em dizer, que a prefeitura está de portas abertas e está sempre pronta para ajudar quem precisa e quem quer promover ações filantrópicas.

“A Assistência Social é uma porta para vocês, não passem aperto, estamos prontos para atender vocês. Podem acionar, pois temos equipe técnica preparada. Aproveito para agradecer a toda equipe da Honda, na pessoa do sr. Wilson por esta ação de lazer e de solidariedade. Estamos muito felizes em partilhar desse momento”, finalizou a primeira-dama Maria Eliza.

Reiterando a fala da primeira-dama, a secretária de Assistência Social - Josilene Rodrigues agradeceu: “Em nome da administração municipal quero agradecer esta ação da Honda, que ora vem atender essas instituições tão importantes da nossa cidade”.

*Com assessoria de imprensa.