Alistados devem se apresentar à Comissão de Seleção do Serviço Militar em Nioaque

O atendimento acontece de 9 a 11 de setembro
Ação do Exército Brasileiro / Divulgação/Exército Brasileiro
Se você se alistou para o serviço militar em 2025, fique atento, pois a apresentação à Comissão de Seleção é obrigatória e já tem data marcada em Nioaque.
O atendimento acontece de 9 a 11 de setembro, das 7h às 13h, na Alssan (Área de Lazer dos Subtenentes e Sargentos), localizada em frente ao 9° GAC, na Avenida Visconde de Taunay, nº 1.045.
É fundamental verificar seu dia e horário exato de apresentação, organizar os documentos exigidos e comparecer pontualmente. A ausência pode trazer complicações futuras para quem pretende seguir carreira militar ou precisar da documentação regularizada.
Documentos obrigatórios:
A participação é obrigatória para todos os jovens que se alistaram neste ano. A organização da Comissão de Seleção reforça a importância de avisar os colegas, marcar quem também se alistou e compartilhar a informação para que ninguém perca o prazo.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cultura
Banho de São João 2025 é aberto com recorde de andores em Corumbá
Mestres cururueiros foram homenageados no Banho de São João
Arraial do Banho de São João atraiu 90 mil pessoas
Geral
Primeira edição do exame avaliará cursos de medicina e servirá também como critério para seleção em residências médicas
Registros
Intensa atuação do 7º BPM marcam o fim de semana na cidade
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS