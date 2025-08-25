Acessibilidade

25 de Agosto de 2025 • 17:28

Cidades

Alistados devem se apresentar à Comissão de Seleção do Serviço Militar em Nioaque

O atendimento acontece de 9 a 11 de setembro

Redação

Publicado em 25/08/2025 às 15:34

Ação do Exército Brasileiro / Divulgação/Exército Brasileiro

Se você se alistou para o serviço militar em 2025, fique atento, pois a apresentação à Comissão de Seleção é obrigatória e já tem data marcada em Nioaque.

O atendimento acontece de 9 a 11 de setembro, das 7h às 13h, na Alssan (Área de Lazer dos Subtenentes e Sargentos), localizada em frente ao 9° GAC, na Avenida Visconde de Taunay, nº 1.045.

É fundamental verificar seu dia e horário exato de apresentação, organizar os documentos exigidos e comparecer pontualmente. A ausência pode trazer complicações futuras para quem pretende seguir carreira militar ou precisar da documentação regularizada.

Documentos obrigatórios:

  • Documento de identidade (RG) ou certidão de nascimento
  • CPF
  • Comprovante de alistamento

A participação é obrigatória para todos os jovens que se alistaram neste ano. A organização da Comissão de Seleção reforça a importância de avisar os colegas, marcar quem também se alistou e compartilhar a informação para que ninguém perca o prazo.

