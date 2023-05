Aluno sofre traumatismo craniano ao cair de ônibus em movimento na zona rural

Ilustrativa/Agência Brasil

Um estudante de 9 anos está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após cair em um ônibus em movimento durante um trajeto na área rural de Nova Andradina.

O aluno da escola municipal da região de Nova Casa Verde, estava voltando para casa, quando por volta das 12h da última segunda-feira, 22, o garoto estaria brincando e forçou a porta traseira do veículo, caindo na estrada.

O conduto prestou os primeiros socorros e a vítima levada ao Hospital Regional, de acordo com o Nova News.

Conforme a Secretaria de Educação, o garoto apresentou traumatismo craniano, sendo transferido para uma unidade hospitalar em Dourados, onde segue internado em coma induzido, sendo acompanhado por equipe médica especializada.

A pasta ainda informou ao site local que está prestando suporte aos familiares.

"Cabe destacar que todos os veículos do transporte escolar, inclusive os terceirizados, passam por vistorias periódicas e são mantidos totalmente dentro da regularidade. Os devidos seguros estão em dia e estamos dando todo suporte à família. O caso está sendo apurado para que possamos averiguar a dinâmica dos fatos, especialmente o que teria provocado a abertura da porta", explicou ao Nova News a secretária de Educação, Giuliana Masculi Pokrywieck.

O boletim médico do HR pontua que a criança segue em ventilação mecânica, respira por aparelhos em estado gravíssimo, com edema cerebral pelo traumatismo.

Segue sob os cuidados da UTI pediátrica e equipe de neurocirurgião

Nota da Prefeitura

A Secretaria Municipal de Educação de Nova Andradina confirma o incidente ocorrido por volta do meio dia desta segunda-feira (22), envolvendo um aluno de 9 anos de idade, da Escola Municipal Luis Claudio Josué, localizada no Distrito de Nova Casa Verde, durante o transporte escolar, num trecho de linha rural da Fazenda Cachoeirão, cerca de 80 quilômetros distante da sede do município.

Juntamente com outros amigos, enquanto brincava nos corrimões do ônibus em movimento, a criança veio a se soltar e cair na escada, colidindo violentamente com a porta traseira do veículo, a ponto de ser arremessado para fora do ônibus, conforme fora relatado pelos alunos e o motorista.

Distante da cidade e sem sinal de telefone, o próprio motorista socorreu o aluno acidentado, transladando-o até a emergência do Hospital Regional "Francisco Dantas Maniçoba", em Nova Andradina, onde foi atendido por volta das 13h30, consciente e com sinais vitais verificados.

Com suspeita de traumatismo craniano, a criança foi levada a coma induzido e transferida para Dourados. No momento, o aluno encontra-se internado, apresentando um quadro estável, em Unidade de Terapia Intensiva, acompanhado de sua família e do chefe do transporte escolar da Prefeitura de Nova Andradina. O veículo encontra-se periciado e com a vistoria atualizada.

O Governo Municipal, através de sua Secretaria de Educação, prestará o suporte necessário para a família e à criança, aguardando seu pronto restabelecimento.