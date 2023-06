Alunos da Escola de Campo fazem intercâmbio cultural com estudantes indígenas do Mato Grosso do Sul

Os alunos da Escola de Campo e a professora de Língua Portuguesa agora estão criando um dicionário, a fim de explorar o vocabulário Guarani / Divulgação

Os alunos do 9º ano da Escola de Campo Maria do Carmo Vieira, do bairro Baía, em Itajaí, Santa Catarina realizam uma espécie de intercâmbio cultural com os estudantes da Escola Estadual Indígena de Ensino Médio de Tempo Integral Yvy Poty, localizada no município de Caarapó, no Mato Grosso do Sul.

Segundo o governo de Santa Catarina, no primeiro momento, os 38 estudantes da escola de Itajaí escreveram cartas para os alunos do estado sul-mato-grossense, que já receberam as postagens e agora produzem as respostas, para enviar aos alunos da Escola de Campo. O objetivo do intercâmbio é promover a diversidade e a valorização da cultura e das raízes indígenas.

“A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) prevê que os conteúdos referentes à história, cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros sejam ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. Então, encontramos nessa oportunidade, o momento ideal para trabalharmos essas questões com nossos alunos”, disse a diretora da escola, Magali Rogge.

A ideia surgiu por meio da professora de Língua Portuguesa, Rosângela Aparecida Aquino Insfran, que trabalhou durante 15 anos na escola, que fica na Aldeia Teyíkuë. Os estudantes de lá são originários das etnias Guarani e Kaiowá. Eles têm como a língua materna, o Guarani e a Língua Portuguesa é o segundo idioma para os indígenas.

“Então, com essa troca de correspondências, podemos trabalhar uma série de questões em sala de aula, como o intercâmbio de experiências entre os estudantes indígenas e não indígenas de escolas com identidades diferentes, associando as práticas pedagógicas aos saberes indígenas, bem como a contribuição desses povos na formação da Língua Portuguesa falada no Brasil e os costumes herdados até os dias atuais”, esclarece a professora Rosângela.

Os alunos da Escola de Campo e a professora de Língua Portuguesa agora estão criando um dicionário, a fim de explorar o vocabulário Guarani. Nome de pessoas, cidades, rios, estados, comidas e plantas estão no documento, que irão para o acervo da unidade e para uma exposição. A intenção é realizar uma aula on-line entre as turmas das escolas de Itajaí e do Mato Grosso do Sul. A data ainda não foi definida.