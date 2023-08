Alunos visitam Pantanal e descobrem tesouros ambientais na Serra do Amolar

Trilha na Serra do Amolar / Divulgação

O IHP (Instituto Homem Pantaneiro) divulgou nesta quinta-feira, 24, detalhes do aprendizado de crianças da Escola Jatobazinho, no Acaia Pantanal, em uma atividade na Reserva Particular de Patrimônio Natural Engenheiro Eliezer Batista, na região da Serra do Amolar, em Corumbá.

O objetivo foi levar educação e conhecimento das prática de vivência que existe no Pantanal.

As visitas acontecem de forma regular e o condutor Wilson Malheiros, do IHP, sempre acompanha os estudantes para contar detalhes sobre aves que são avistadas, tipos de árvores que existem pelo caminho.

Duas turmas já percorreram a trilha Morrinhos na RPPN, mantida pelo IHP. A experiência, que dura um dia, incluindo a viagem de ida e volta em embarcação saindo da escola Jatobazinho, que fica às margens do rio Paraguai, até a reserva, envolve descobrir dezenas de espécies de árvores, como o jatobá (Hymenaea courbaril), o gonçalo (Astronium fraxinifolium) e o cumbaru (Dipteryx alata Vogel); além de tentar identificar dezenas de espécies de aves.

Tem também observação de batidas de animais ao longo da trilha e o jogo para descobrir quem são os donos daquelas pegadas.

*Com assessoria de imprensa.