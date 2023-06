Ambulância com idosa tomba em avenida de Campo Grande

Veículo tombado no cruzamento / Reprodução/Campo Grande News

Uma ambulância do Hospital Unimed, que transportava uma idosa de 80 anos, tombou no cruzamento da Rua Antônio Maria Coelho com a Avenida Via Park, na região do Shopping Campo Grande, após ser atingida por um carro, na manhã deste domingo, 18.

Segundo o site Campo Grande News, o motorista fugiu do local antes da chegada da polícia. Não foi informado se paciente se feriu na colisão. O condutor da viatura não se feriu.