Ambulância tomba em Jardim e deixa vítimas

Acidente ocorreu na BR-060 / Jardim MS News

Uma ambulância da Prefeitura de Porto Murtinho tombou no início da madrugada de sábado, 7, na BR-060, no município de Guia Lopes da laguna. O veículo retornava de Campo Grande, trazendo uma paciente idosa que não teve o nome revelado acompanhada de sua filha, um técnico de enfermagem e o motorista.

Segundo o Jardim MS News, próximo ao posto Trevão o motorista ao tentar desviar de um animal que cruzou a pista repentinamente, perdeu o controle da direção vindo a tombar a ambulância próximo ao acostamento, como vinha em baixa velocidade os danos e ferimentos foram mínimos.

O Corpo de Bombeiros de Jardim foi acionado encaminhado as vítimas ao hospital Edelmira Nunes em Guia Lopes da laguna, recebendo os primeiros atendimento médico.

Foram realizados exames de imagens no hospital Marechal Rondon em Jardim, após a certeza que todos estavam bem, eles retornaram em uma outra ambulância para a cidade de Porto Murtinho. Em contato com a secretária de saúde do Município, a vítima Rita de Cássia agradeceu o apoio dos colaboradores dos hospitais e das prefeituras de Guia Lopes da laguna e Jardim.