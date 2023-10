Anastaciano morre em acidente de trânsito em Campo Grande

Arquivo pessoal

No domingo (29), um acidente tirou a vida de Nestor Almeida dos Santos, um fisioterapeuta de 29 anos. Ele estava a caminho da casa de seu tio, após deixar seu filho na residência de sua ex, quando foi fatalmente atropelado por uma caminhonete no cruzamento das avenidas Souto Maior e Dinamarca, no Bairro Tijuca, em Campo Grande.

Nestor era natural de Anastácio, mas residia na Capital junto com o tio. Conforme informações do Campo Grande News, o familiar foi quem reconheceu o corpo no Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) na manhã desta segunda-feira (30). Agora, a família trata dos trâmites funerários.

Imagem de câmera de segurança mostra o momento que Nestor, que conduzia uma moto Honda CG Titan, passa pela Avenida Souto Maior, derrapa e cai no asfalto, sendo atropelado pela caminhonete Chevrolet S10 em alta velocidade, que trafegava na Avenida Dinamarca.

Na sequência, outro motociclista e o passageiro também são atingidos. Esses últimos foram socorridos e levados para a Santa Casa, com suspeita de fraturas. Nestor morreu no local.

O condutor da caminhonete, de 32 anos, afirmou que ingeriu uma latinha de cerveja naquela tarde. Contudo, teste do bafômetro apontou 0,26 mg/l de álcool no sangue, bem acima do "tolerável". O motorista foi preso em flagrante e aguarda audiência de custódia.