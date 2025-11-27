Anastácio faz última chamada para contribuintes quitarem débitos

Cidade de Anastácio / O Pantaneiro

A Prefeitura de Anastácio abriu a última chamada para contribuintes que precisam regularizar débitos com o município. A iniciativa promete condições especiais que não devem se repetir, segundo a administração.

O Programa Regulariza Anastácio prevê descontos de até 100% em juros e multas para quem optar pelo pagamento à vista. Há ainda opções de parcelamento com abatimentos progressivos: 90% para quem dividir em até seis vezes, 80% entre sete e doze parcelas e 60% para quitação em até 24 meses.

A proposta alcança tanto pessoas físicas quanto jurídicas interessadas em resolver pendências financeiras e evitar cobranças futuras. A adesão segue até 31 de dezembro de 2025.

O atendimento é feito no Setor de Tributação, localizado na Rua 27 de Julho, 1390, no Centro. Também é possível obter informações pelo telefone 3245-1400.

A prefeitura reforça que esta é uma oportunidade para minimizar custos, evitar transtornos e encerrar o ano com a situação fiscal regularizada.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!