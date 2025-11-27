Anastácio faz última chamada para contribuintes quitarem débitos

Programa Regulariza Anastácio oferece descontos de até 100% em juros e multas
Cidade de Anastácio
A Prefeitura de Anastácio abriu a última chamada para contribuintes que precisam regularizar débitos com o município. A iniciativa promete condições especiais que não devem se repetir, segundo a administração.
O Programa Regulariza Anastácio prevê descontos de até 100% em juros e multas para quem optar pelo pagamento à vista. Há ainda opções de parcelamento com abatimentos progressivos: 90% para quem dividir em até seis vezes, 80% entre sete e doze parcelas e 60% para quitação em até 24 meses.
A proposta alcança tanto pessoas físicas quanto jurídicas interessadas em resolver pendências financeiras e evitar cobranças futuras. A adesão segue até 31 de dezembro de 2025.
O atendimento é feito no Setor de Tributação, localizado na Rua 27 de Julho, 1390, no Centro. Também é possível obter informações pelo telefone 3245-1400.
A prefeitura reforça que esta é uma oportunidade para minimizar custos, evitar transtornos e encerrar o ano com a situação fiscal regularizada.
