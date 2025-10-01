Anastácio inicia troca de lâmpadas por luminárias de LED

Novos equipamentos para iluminação / Divulgação

A Prefeitura Municipal deu início, nesta quarta-feira, 1°, à substituição das lâmpadas convencionais por modernas luminárias de LED em diversos pontos da cidade. A ação faz parte de um amplo investimento na melhoria da infraestrutura urbana, coordenado pela Secretaria de Obras.

Nesta primeira etapa, foram adquiridas 650 luminárias de LED com 100W de potência e braços de iluminação pública, totalizando um investimento de R$ 500 mil em recursos próprios do município. As novas lâmpadas oferecem maior durabilidade, melhor distribuição de luz, menor custo de manutenção e mais segurança para motoristas e pedestres.

Além de um design moderno e alta resistência, as luminárias de LED proporcionam uma iluminação mais uniforme e com menos ofuscamento, contribuindo diretamente para a segurança pública.

O prefeito Manoel Aparecido, o Cido, acompanhou pessoalmente o início das instalações, ao lado dos vereadores João Macalé e Bruno Areco, além de secretários municipais. Segundo a Administração, a presença dos gestores reforça o compromisso com obras que geram benefícios reais para a população.

A população pode solicitar troca ou reparos na iluminação pública diretamente pelo WhatsApp, no número (67) 99266-9355.

