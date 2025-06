Prefeito André Guimarães, com senadora Tereza Cristina e governador Eduardo Riedel, unindo a classe política / (Foto Ascom Nioaque)

Com capacidade de diálogo, articulação, e gestão técnica que inspira confiança, o prefeito de Nioaque, André Guimarães (PP), garantiu R$ 14 milhões em investimentos do Governo do Estado. O anúncio foi feito nesta semana, durante reunião na Governadoria, em Campo Grande, com a presença do governador Eduardo Riedel, da senadora Tereza Cristina, parlamentares e secretários estaduais, no âmbito do programa MS Ativo Municipalismo.

Os recursos assegurados por André vão beneficiar diretamente a população com obras de infraestrutura urbana, incluindo a pavimentação total do Bairro São Miguel, o mais populoso da cidade. Também estão previstas melhorias em outros pontos do município.

A conquista consolida o prefeito como um bom articulador político da nova geração do interior de Mato Grosso do Sul. Mesmo tendo sido oposição ao atual grupo político estadual nas últimas eleições, André demonstrou maturidade e postura institucional ao construir pontes com o Governo do Estado, provando que quem apresenta projetos sérios, tem resultados concretos.

“A eleição passou. Meu partido hoje é Nioaque. E junto com o governador Riedel, que muitos diziam que não seria nosso parceiro, estamos mostrando que, quando há seriedade e projeto, as portas se abrem. Essa é uma conquista da população de Nioaque, fruto de uma gestão com técnica, planejamento e coragem para dialogar onde for preciso”, afirmou o prefeito.

A administração atual tem conquistado o respaldo e a confiança do governador, gerando mais investimentos, mesmo com menor alinhamento partidário. Durante a reunião, o governador Riedel elogiou o planejamento de Nioaque, destacando que o projeto “projeta o município a longo prazo, é muito bem estruturado e atende muito bem a população”.

A presença de todos os vereadores e secretários municipais no encontro reforçou a união da gestão local em torno de pautas que interessam à cidade. Foi o que enfatizou a senadora Tereza Cristina. "O prefeito André pacificou a política em Nioaque. Com trabalho e diálogo, trouxe todo mundo pra perto com um único objetivo: melhorar a vida da população."

Com a parceria fortalecida, o prefeito André Guimarães mostra que é possível fazer diferente e melhor, mesmo enfrentando desafios e resistências. “Quem anda com a verdade, com trabalho e com propósito, vai longe. Nioaque está conquistando seu espaço porque tem uma gestão que entrega, que respeita as pessoas e que acredita no poder da união para transformar a realidade”, concluiu o prefeito.