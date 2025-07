Animais silvestres em recuperação no Cras são soltos em reserva de Aquidauana

Macaco monitorado com colar / Marcia Delmondes, CRAS

As atividades ocorreram em parceria entre o Imasul (Instituto de Meio Ambiente) com o projeto Onçafari e incluíram solturas, aclimatação e início de monitoramento de espécies reabilitadas.

Quase vinte animais silvestres que estavam em recuperação no Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) foram soltos na fauna silvestre do Pantanal, mais precisamente na Reserva Santa Sofia, em Aquidauana, em julho deste ano.

Entre os animais, estão quatro pacas que, após passarem por um processo cuidadoso de reabilitação, reencontraram a natureza. Cada uma delas deixou o recinto em passos cautelosos, como se reconhecessem o caminho de volta ao seu habitat.

No mesmo local, onze tucanos-toco (Ramphastos toco), resgatados do tráfico de fauna silvestre, foram encaminhados ao recinto de aclimatação para aves. Lá, permanecem sob observação até que estejam plenamente aptos a alçar voos livres, longe das gaiolas.

Outro momento marcante foi o início do monitoramento de macacos-prego (Sapajus libidinosus) com colares VHF — tecnologia inédita no CRAS. Os primatas, que estavam em processo de aclimatação desde março deste ano, serão acompanhados após a soltura, o que permitirá compreender melhor sua adaptação e reintegração ao habitat natural.

"Ver esses animais voltarem à natureza é um presente. São histórias de superação. Muitos chegaram aqui debilitados, sem perspectiva. Hoje, voltam a viver o que sempre foi deles por direito: a liberdade", destacou a gestora do CRAS, Aline Duarte.

A Reserva Santa Sofia, onde as atividades foram realizadas, é administrada pelo Onçafari e abriga um espaço de reabilitação dedicado a diversas espécies do Pantanal, como onças-pintadas, araras, antas, aves de rapina, ungulados e primatas.

"Cada soltura é uma vitória. É como apagar, pouco a pouco, as marcas da violência sofrida por esses animais. Trabalhamos todos os dias para que eles tenham uma nova história — desta vez, escrita na liberdade da natureza", afirmou a médica veterinária que integra a equipe do CRAS, Jordana Toqueto.

"Essas ações representam o compromisso do Governo do Estado com a conservação da biodiversidade. O trabalho técnico do Imasul, aliado a parcerias, garante que os animais possam ter uma nova chance de viver em liberdade, cumprindo seu papel ecológico no ambiente natural", ressaltou o diretor-presidente do Imasul, André Borges.

Essas histórias, construídas com dedicação, ciência e empatia, por meio da equipe técnica do Imasul, mostram que a conservação vai além dos números: ela transforma e renova a esperança da fauna pantaneira.

