Ano novo com chuva? Meteorologia indica tempo instável nos últimos dias do ano

Chuva em Aquidauana / (Foto: Ronald Regis/O Pantaneiro)

Os últimos dias de 2022 podem ser marcados com chuva, inclusive, na virada do ano. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) informou que Grandes áreas de instabilidade estão espalhadas sobre quase todo o Brasil e vão se organizar como uma nova ZCAS - zona de convergência do Atlântico Sul.

A previsão indica muitas nuvens em Mato Grosso do Sul com chuvas que avançam a partir da região sudoeste, e até o final do dia se espalham por todas as áreas. Conforme a meteorologia, essas chuvas podem ser de intensidade fraca a moderada, porém localmente podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Ainda segundo a análise, tempestades estão previstas, principalmente, para as regiões centro-norte e leste do Estado. Nesse período o volume de chuva pode alcançar 40 mm em 24h. De sexta-feira (30) a domingo (01) o tempo deve continuar instável.

O aquecimento diurno deve provocar chuvas e tempestades típicas de verão, que ocorrem com maior frequência no período da tarde. Segundo o Cemtec, na segunda-feira (02), uma nova frente fria deverá favorecer a formação de instabilidades, e os acumulados de chuva podem atingir valores acima de 50 mm.