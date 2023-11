Anta prenha é 'carneada' após ser atropelada na BR-262

Animal foi atropelado e teve as partes levadas / Reprodução

Uma cena chocou um biólogo que passava pela BR-262, entre Aquidauana e Campo Grande, nesta segunda-feira, 27. Moradores “carneavam” uma anta prenha atropelada.

Fábio Rodrigues de Melo gravou a cena que choca. Segundo ele, os moradores estavam “carneando” o animal silvestre para se alimentar.

“Eles disseram, na sinceridade, que tinham necessidade de proteína animal. Claro, já tinham caçado anta antes e, também, afirmaram adorar a carne”.

As imagens são impressionantes, no acostamento da rodovia, os moradores cortam partes do animal e retiram as vísceras. Eles também cortam a cabeça do anta e levam as partes com uma carriola.