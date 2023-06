Antes de morrer em acidente na estrada de Bonito, turista francesa conheceu Pantanal

Redes Sociais

A turista francesa Michele Francine Kim Rollin, de 24 anos, que morreu em um acidente na MS-178 a caminho de Bonito, havia acabado de conhecer o Pantanal com o namorado Corentin Briard. O casal chegou ao Estado no sábado, dia 10 e iria embora na sexta-feira, dia 16.

Segundo o CGnews, o secretário de Turismo de Bonito, Elias de Oliveira Francisco, no momento do acidente, o casal seguia em direção à Bonito. “Eles estavam vindo do Pantanal para visitar Bonito. Chegaram no Estado dia 10 e ficariam até a sexta-feira”, explicou.

Ao Campo Grande News, Elias afirmou que a Prefeitura de Bonito está dando todo o apoio necessário ao namorado da jovem, inclusive mantendo contato com as famílias do casal na França e com o consulado do país europeu, que está fazendo todos os trâmites para o translado do corpo da jovem.

“Estamos dando apoio ao visitante, auxiliando-o no que é possível. Estamos aguardando o consulado francês com os encaminhamentos para o translado do corpo, mas todos os serviços de desburocratização estão sendo conduzido por eles em conjunto com a Prefeitura de Bonito”, afirmou Elias.

O acidente

Segundo o boletim de ocorrência, Michele e o namorado Corentin estavam um táxi, um Chevrolet Spin, que foi atingido pela traseira de uma carreta Scania. O acidente aconteceu após a entrada do passeio Nascente Azul, em uma curva.

Michele estava sentada no banco do passageiro, atrás do motorista, e morreu ainda no local. O namorado da jovem, o motorista do veículo e mais uma outra pessoa, não sofreram ferimentos. O condutor da carreta continuou viagem e foi encontrado já em Bodoquena.

O homem de 35 anos, chegou a dizer à polícia que alguém havia batido na traseira de seu caminhão, mas não sabia onde. Ele afirmou ainda que só percebeu quando chegou na empresa para descarregar a mercadoria e viu o dano no veículo.

À reportagem, o motorista do táxi contou que o reboque da carreta desgovernou e atingiu o Spin onde estava a turista. Segundo ele, o condutor do veículo teria perdido o controle e invadiu a pista.

“Em nenhum momento bati no caminhão. O reboque da carreta que desgovernou, invadiu a pista e atingiu o meu carro. O motorista fugiu e foi achado a 50 km do acidente, depois de 6 horas. Foi capturado pela Polícia Militar. Hoje de manhã, já prestei depoimento. A perícia vai mostrar os fatos”, disse o homem de 62 anos, que pediu para ter o nome preservado.